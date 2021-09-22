С 20 сентября на всех линиях Московского метрополитена в тестовом режиме работает Face Pay – биометрическая система оплаты проезда, предполагающая сканирование лиц пассажиров с помощью камер турникетов. Ранее, весной 2020 года, похожая система «Оплата одним взглядом» была запущена в магазинах сети «Перекресток». Корреспондент РИАМО выяснил, как устроена Face Pay в столице, и узнал у экспертов о плюсах и минусах технологии бесконтактной оплаты по лицу.

Турникет все видит

Последние пять веток столичного метро подключили к тестированию системы Face Pay 20 сентября. Сейчас биометрическая система оплаты проезда, основанная на технологии сканирования лиц пассажиров с помощью камер турникетов, работает в тестовом режиме на 241 станции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 октября Face Pay заработает на всех станциях.

Теперь оплачивать проезд в подземке можно будет без использования проездных. При этом, как ранее заявила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, благодаря быстродействию Face Pay не будет провоцировать очереди перед турникетами. Кроме того, система сможет с вероятностью более 70% распознать лица пассажиров в масках.

Принять участие в тестировании системы может любой желающий – для этого Московское метро запустило специальный сайт. Чтобы стать тестировщиком, необходимо указать свой e-mail, марку и модель мобильного телефона, а также при желании номер карты «Тройка». После этого в течение семи дней организаторы тестирования пришлют участнику письмо со всеми необходимыми инструкциями.

Для того, чтобы воспользоваться системой, пассажиру нужно будет сначала установить на свой мобильный телефон приложение «Метро Москвы», затем загрузить свою фотографию в специальный раздел Face Pay, а также привязать банковскую карту (дебетовую или кредитную). Для непосредственной оплаты проезда пассажир должен выбрать турникет, рядом с которым есть круглый черный стикер с надписью: «Оплата по биометрии». Затем необходимо посмотреть в камеру турникета – он откроется в течение 1-2 секунд, а деньги за проезд спишутся с банковской карты, привязанной к приложению.

Пока что в этой схеме не участвует карта «Тройка» – основа системы оплаты общественного транспорта в Москве. Однако не исключено, что в будущем разработчики сделают частью Face Pay и ее.

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Биометрия против Covid-19

Технологию оплаты по лицу внедряет не только Московский метрополитен. Весной 2020 года в 150 супермаркетах «Перекресток» появилась возможность оплатить покупки одним взглядом – совместный проект с применением технологии Vision Labs запустил «Сбер», Visa и Х5 Retail Group.

Механизм работы системы прост: покупатель в «Перекрестке» пробивает все товары на кассе самообслуживания, выбирает опцию «Оплата одним взглядом», на пару секунд снимает маску, и покупка оплачивается. При этом не нужно доставать ни банковскую карту, ни смартфон. Правда, если сумма операции превышает тысячу рублей, покупателю придется ввести специальный код безопасности для дополнительной защиты платежа.

Задать этот код и подключить «Оплату одним взглядом» можно в соответствующем разделе приложения «Сбера». Разработчики системы, помимо удобства, делают ставку на безопасность для здоровья, что особенно актуально в период пандемии Covid-19. Не секрет, что наличные, переходя из рук в руки, собирают бактерии и вирусы. По данным Роспотребнадзора, коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах – не менее трех часов. С бесконтактной картой все гораздо лучше, но и с ней часто приходится касаться терминала, чтобы ввести ПИН-код.

Как убедился корреспондент РИАМО, подключить эту опцию несложно: приложение «Сбера» попросит пользователя дать доступ к камере и микрофону смартфона. После этого нужно будет выполнить несколько заданий, вроде вращения головой в разные стороны и зачитывания на камеру цифр в определенном порядке – похожим образом на телефонах iPhone реализована система Face ID.

Однако, как показала практика, существует проблема: для продавцов опция «Оплата одним взглядом» до сих пор является экзотикой. Корреспондент РИАМО подключил ее в приложении «Сбера» по всем правилам и отправился в один из магазинов сети «Перекресток», но касса самообслуживания при попытке «Оплаты одним взглядом» выдала ошибку.

«Вам необходимо не просто подключить биометрию в приложении, но и привязать к ней банковскую карту, а сделать это можно только в отделении», – сказал один из продавцов.

На следующее утро корреспондент отправился в ближайшее отделение «Сбера», но там ему сказали, что никакую карту для оплаты по биометрии привязывать не надо, если эта опция уже подключена в приложении.

Оказалось, все было гораздо проще: чтобы активировать «Оплату одним взглядом» на кассах самообслуживания, нужно было всего лишь перейти по специальному QR-коду – сделать это предлагала сама касса. После этого оплата покупки прошла без проблем. Правда, непонятно, почему подсказать это не смогли сами продавцы в магазине.

Технологии будущего

Как отмечают эксперты, системы распознавания лиц в целом и оплата с их помощью в последние годы переживают бурное развитие во всем мире. Причина кроется в большом количестве достоинств, главное из которых – удобство. Как говорит юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев, забыть дома кошелек или мобильный телефон с виртуальной банковской картой может любой человек, но с оплатой по биометрии такой проблемы не возникнет в принципе.

Второй момент – скорость: биометрия является самым быстрым из всех доступных методов оплаты. Технология позволяет оперативно принимать платежи, сокращая очереди и повышая уровень обслуживания клиентов. При оплате бесконтактным способом клиент также минимизирует риск мошенничества или ошибки со стороны персонала.

Важна и минимизация рисков для здоровья: решения, аналогичные Face Pay, стали актуальными в связи с пандемией Covid-19.

«Правительства по всему миру до сих пор призывают граждан использовать бесконтактные платежи для минимизации контактов. В связи с чем, вероятно, такие решения, как Face Pay, в скором времени станут новой нормой», – считает директор по продуктам компании-разработчика решений в области виденаблюдения и аналитики Ivideon Заур Абуталимов.

Как отмечает эксперт, еще одно преимущество FacePay и ее аналогов – экологичность. Технология помогает сократить выбросы углекислого газа, поскольку необходимость в бумажных чеках может быть сведена к минимуму или полностью отменена.

Учитывая достоинства биометрических систем, вполне вероятно, что в будущем сфера их применения может быть существенно расширена. В частности, применение им могут найти в медицине.

«Например, вы потеряли сознание, и приехавшая бригада скорой помощи сможет получить быстро и точно всю информацию о вашем анамнезе. Вполне эффективный сценарий, который сможет в будущем спасать жизни», – отмечает Андрей Завертяев.

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Цифровые риски

Несмотря на все плюсы, эта технология, как и любая другая, неизбежно несет определенные риски для пользователей. Как объясняет Заур Абуталимов, при оплате лицом используются персональные данные. Но, если в случае с обычной банковской картой речь идет о личной информации вроде имени и фамилии, то в технологиях, подобных Face Pay, речь идет о другом виде данных – биометрических.

«Тут есть большая разница: в случае мошенничества вы легко сможете запросить выпуск новой карты, а вот с лицом или отпечатком пальца так не получится», – говорит эксперт.

По его словам, популярность биометрических систем дает хакерам новое пространство для маневров. К примеру, в 2019 году в сети появились так называемые дипфеки (Deep Fake) – аудио- и видеоподделки лиц и голосов реальных людей, выполненные с помощью технологии Deep Learning.

«Самым ярким примером незаконного использования этой технологии является случай с иностранной энергетической компанией, которая потеряла около 220 тысяч евро, переведя их на счет мошенника после телефонного звонка, в котором голос руководителя компании приказал перевести деньги стороннему контрагенту», – рассказывает Заур Абуталимов.

Примечательно, что в этом прецеденте правдоподобно имитировался не только голос начальника, но и его манера говорить, в частности, немецкий акцент. Аналогичным образом с помощью Deep Fake возможно создание онлайн-видео, что было продемонстрировано во второй половине 2019 года на конференции в Массачусетском технологическом институте.

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также указывает на уже зафиксированные случаи, когда и специалистам по безопасности, и хакерам удавалось пройти биометрические проверки с помощью видеозаписей, фотографий и программ для изменения голоса.

«Главная задача при запуске систем, подобных Face Pay, – отладить процедуру идентификации пользователя, например, для предупреждения идентификации по фотографии, а не лицу реального человека», – говорит генеральный директор IT-компании Omega Алексей Рыбаков.

По его словам, пользователь также должен иметь возможность применять биометрическую системой оплаты даже при изменении параметров лица, например, использовании аксессуаров, грима или появлении гематом.

Перспективы Face Pay

Популярность системы Face Pay среди пассажиров будет зависеть от целого ряда факторов, но очевидно, что в случае успеха объем биометрических данных пользователей будет велик. Как именно их будут хранить в московском метро, пока не известно.

Как отмечает Луис Корронс, чем больше данных, тем больше вероятность уязвимости в системе. Риски сводятся к минимуму, если хранится только описание биометрических характеристик, а не вся информация, включая фотографии и 3D-сканы.

Московскому метро будет непросто обеспечивать защищенность данных на протяжении всех лет эксплуатации, считает технический директор компании Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.

«Фактически метрополитен уже стал местом, где хранятся платежные данные москвичей со всеми вытекающими рисками. Но компрометация нового способа идентификации по лицу вряд ли будет иметь массовый характер: ведь стоимость проезда относительно мала, а риски для злоумышленников предельно высоки», – говорит эксперт.

Еще один фактор, который может повлиять на популярность Face Pay – психологический. Как объясняет Заур Абуталимов, несмотря на все преимущества этой технологии, оплата с распознаванием лица – это идея, которую некоторые никогда не примут.

«И сколько бы вы ни приводили логических доводов, для части населения это все равно останется серьезным психологическим фактором», – уточняет собеседник РИАМО.

Впрочем, по словам Алексея Рыбакова, в московском метро в любом случае останутся альтернативные системы оплаты. Например, несмотря на внедрение оплаты банковскими картами, возможность оплачивать услуги наличными все еще доступна. Дело в том, что определенный процент населения до сих пор просто не имеет банковских карт. И освоение таких технологий, как Face Pay почти наверняка станет для них делом весьма отдаленного будущего.

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