РИАМО - 22 сен. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов будет настаивать на сохранении возможности переголосования в ходе дистанционного электронного голосования, однако для этого необходимо найти инструмент ускорения процесса подсчета голосов.



«Я буду настаивать на сохранении возможности переголосования, как уклонение от давления», — сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

Он отметил, что действовать нужно в интересах избирателей. При этом важно продолжать совершенствовать техническую систему, чтобы избежать задержек.

Ранее Венедиктов заявил, что результаты онлайн‑голосования в Москве проанализирует специальная группа.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В электронном голосовании в Москве, по официальным данным, приняли участие около 2 млн человек. Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%.

Как проходил единый день голосования в Москве>>