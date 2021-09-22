РИАМО - 22 сен. В доходном доме архитектора Чернавского по адресу: Новослободская, 12, завершается капитальный ремонт. Фасад дома выделяется тем, что его украшают крылатые фантастические животные, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Одноподъездный дом был возведен еще в 1913 году по проекту архитектора Сергея Чернавского. Как и многие соседние, он был доходным. Сегодня в нем 8 этажей (он был надстроен в 1936-м) и всего 26 квартир. По современным меркам его вполне можно назвать клубным домом.

В рамках капитального ремонта в доме полностью заменили все внутридомовые инженерные системы - теплоснабжение, водоснабжение и холодное водоснабжение. Обновлена сеть электроснабжения. Теперь дом отвечает всем современным требованиям комфорта. Отремонтировано подвальное помещение здания.

В настоящий момент идет завершающий этап - ремонт фасада и подъезда. Специалисты ФКР Москвы планируют сдать объект в эксплуатацию 1 ноября текущего года.

Фасад украшают крылатые фантастические животные, а также венки и растительный орнамент. На окнах третьего этажа сохранились замковые камни. Привлекает внимание и парадный подъезд - прямо над входом выделяется окно в форме вытянутого круга.