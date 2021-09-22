РИАМО - 22 сен. Усилить иммунитет помогут вакцинация и регулярная ходьба, сообщил врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

«Главная рекомендация – смело идите и делайте прививки. Вакцинация – это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от Covid-19, а также от гриппа», — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что также для усиления иммунитета нужно больше ходить. В день рекомендуется совершать 5 тыс. шагов. Без этого минимального количества иммунитет начнет разрушаться.

Кроме того, повысить сопротивляемость организма инфекциям позволят правильные питье и еда. По словам врача, здесь можно ориентироваться на свои кулинарные предпочтения и выбрать то, что больше нравится: чай с медом, лимоном, имбирем, какао. Рекомендуется есть больше фруктов с витамином С.

Важно избегать контактов с инфекцией: соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. Стоит мыть руки перед тем, как трогать лицо или брать еду.