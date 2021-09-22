РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске до 30 сентября будет проходить операция «Должник», в ходе которой будут особенно тщательно взыскивать административные штрафы в сфере миграции, сообщает УМВД России по Подольску.

На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск 20 сентября начали проводить оперативно-профилактические мероприятия «Должник». До 30 сентября будут особенно тщательно взыскивать административные штрафы в сфере миграции и по другим нарушениям.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа правонарушитель может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Она предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.