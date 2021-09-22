РИАМО - 22 сен. На территории Московской области в связи с началом сезона заготовок и консервации на зиму начали работу ежегодные тематические ярмарки «Дары Подмосковья». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Осенние ярмарки «Дары Подмосковья» стали в регионе уже традиционными. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции - прекрасная возможность для жителей Подмосковья сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод. Первая ярмарка проведена на территории городского округа Луховицы, где свою продукцию предложили порядка 10 фермерских и более 20 личных подсобных хозяйств. В ближайшие выходные аналогичные ярмарки пройдут в Химках, Серебряных Прудах и Шатуре», - сказал Сергей Воскресенский.

На ярмарках «Дары Подмосковья» жители и гости области в широком ассортименте могут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров, агропромышленных предприятий и владельцев личных приусадебных участков по сниженным ценам – напрямую у производителей.

«Самой большой популярностью на ярмарке «Дары Подмосковья» пользуется картофель. В лидерах по продаже также капуста, лук и морковь. Для одиноких пенсионеров и малоимущих граждан организована бесплатная доставка овощей до дома», - отметил Сергей Воскресенский.

На ярмарках представлен богатый ассортимент не только овощей, фруктов и ягод, но и солений, муки и кондитерских изделий, молочной и колбасной продукций, мед, орехи.

Помимо сельскохозяйственной продукции, на ярмарке можно приобрести товары для консервации, садовый инвентарь, удобрения, семена и многое другое.