РИАМО - 22 сен. Российский 24-летний нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с американским клубом «Миннесота Уайлд», он будет получать по 9 млн долларов за сезон, сообщает Газета.ru.

Согласно условиям нового контракта, в течение 5 лет Капризов получит за игру в клубе в общем 45 млн долларов. Таким образом, он установил рекорд по зарплате для новичков НХЛ.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в 5 раунде под общим 135-м номером, а дебютировал в НХЛ в 2020 году. В дебютном сезоне россиянин сыграл 55 матчей регулярного чемпионата и 7 игр в плей-офф.

В составе национальной сборной России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, а также взял бронзу ЧМ-2019 в Словакии.