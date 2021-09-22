РИАМО - 22 сен. Президент России Владимир Путин наградил инспекторов ДПС, которые первыми прибыли в Пермский государственный университет во время стрельбы, после чего смогли задержать стрелка и организовать эвакуацию, передает Федеральное агентство новостей.

Полицейский Константин Калинин награжден орденом Мужества за нейтрализацию стрелка. Его напарник Владимир Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.

Калинин и Макаров первыми прибыли на место массового расстрела в вузе — они оформляли мелкое ДТП неподалеку. Калин ворвался в здание и смог задержать Бекмансурова, применив табельное оружие. Макаров же занялся эвакуацией студентов из кампуса.