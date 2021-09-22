РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. 26 сентября в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в Щелкове пройдет обзорная экскурсия по постоянной экспозиции для индивидуальных посетителей, сообщается на сайте музея.

Посетители смогут узнать о быте, нравах и традициях конца XIX – начала XX веков, увидят старинную домашнюю утварь, предметы мебели и одежду того периода.

Записаться на экскурсию, а также узнать все подробности можно по телефону: 8(496)563-53-40