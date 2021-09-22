РИАМО - 22 сен. Столичные железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев на Московской железной дороге, с начала 2021 года люди получили травмы на ж/д 555 раз, это больше, чем за аналогичный период 2020 года, на 14,5%, сообщает пресс-служба МЖД.

В результате несчастных случаев пострадало на 82 человека больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, почти в полтора раза увеличилось количество происшествий с детьми — с 25 до 36.

Больше всего инцидентов зафиксировали на Казанском (135), Ярославском (88) и Курском (63) направлениях МЖД.

Главной причиной происшествий является нарушение правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки несанкционированного прохода на платформу.

В целях предотвращения несчастных случаев железнодорожники проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

С 1 сентября на МЖД организовано проведение месячника «Безопасная железная дорога детям», в ходе которого специалисты железной дороги напомнят детям в школах о правилах перехода через железнодорожные пути.

Граждан призвали в точности соблюдать установленные на транспортных объектах правила безопасности и свидетельствовать о замеченных правонарушениях. Отдельное внимание нужно обратить родителям на объяснение детям правил безопасного поведения на железной дороге. МЖД также просит не оставлять детей на железнодорожных объектах без присмотра.