РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Строители проводят работы по ограждению стройплощадки, устройству временных подъездных путей на улице Твардовского в Балашихе, где к 2022 году планируется построить детский сад на 80 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Подрядчиком на объекте выступает ООО «СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ».

«В Балашихе начались подготовительные работы к строительству детского сада, рассчитанного на 80 малышей. Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей и строительного городка», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно проекту, в двухэтажном здании детского сада разместятся групповые ячейки, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит более 1,7 тыс. кв. м.

На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, специалисты выполнят комплексное озеленение территории. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.