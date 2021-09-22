РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске проверили 9 общежитий и гостиниц и выявили недостатки в безопасности в 7 из них, рейды будут продолжены, сообщил секретарь аппарата антитеррористической комисии Подольска Владимир Сницар.

Члены комиссии подготовили акты с замечаниями и ознакомили с ними руководителей и ответственных должностных лиц. Устранить недостатки нужно до 1 ноября. В ближайшее время комиссия продолжит рейды. План работы антитеррористической комисии сотавляют на год. В перечень объектов вероятных террористических посягательств входят общежития, гостиницы и другие места массового размещения граждан.

Практически не нашли недостатков в гостинницах «Подмосковье» и «Пахра». В других местах массового проживания приезжих, как правило, не установлена система речевого оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. Нет специализированной охраны. Также есть нарушения по линии пожарной безопасности.

«В микрорайоне Климовск на улице Заводская, 2А, в общежитии вопиющие нарушения по линии пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Там даже не сняты решетки с окон. К тому же объект не категорирован, отсутствует паспорт безопасности. При этом там проживает около 200 человек. Соседи жалуются на нарушение общественного порядка проживающих там. Владельцем общежития является индивидуальный предприниматель, вместо коменданта общежития там представитель собственника», - сказал Сницар.

Он отметил, что в общежитии на улице Железнодорожная, 2А, на территории завода Орджоникидзе более комфортные условия для проживания и меньше нарушений. В основном они связаны с категориророванием и паспортизацией объекта.

Категорирование — это юридический статус, то есть определение категории безопасности. На этой процедуре присутствуют представители МЧС, ФСБ, УМВД, Росгвардии и дают категорию объекту. Она определяется от количества проживающих. До 50 человек - четвертая категория, от 50 до 200 - третья, от 200 до 1000 - вторая и от 1000 и более - первая категория. С каждой категорией возрастают требования к технической защищенности объекта.