РИАМО - 22 сен. Процедура надомного голосования нуждается в совершенствовании, в этом году на нее в столице поступило много жалоб, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

По его словам, всего в столице было около 220 тысяч заявлений о надомном голосовании, треть из них была связана с изоляцией из-за Covid-19. При этом как наблюдатели периодически отказывались заходить в такие квартиры, так и сами избиратели не всегда хотели пускать наблюдателей.

«Было аннулировано 11 урн надомного голосования. Это означает, что инструкции (по надомному голосованию - ред.) устарели. У нас было много жалоб от избирателей. <...> Это вопрос законодателям и ЦИКу. Я сделаю письмо (председателю ЦИК Элле – ред.) Памфиловой», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что избиратель вправе принимать решение, как голосовать.

«Для нас не электронное голосование было проблемой, а надомное голосование, ежеминутно. <...> Надомное голосование прошу взять под контроль. Это катастрофа», - заключил Венедиктов.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. В нескольких районах столицы также проходили выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

Как проходил единый день голосования в Москве>>