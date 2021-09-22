РИАМО - 22 сен. Шесть социальных объектов, среди которых культурно-досуговые центры, школы, детсады и объекты здравоохранения планируют построить в 19 микрорайоне Крюково в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках проекта планировки территории предусмотрено строительство 6 социальных объектов. Так, в микрорайоне появятся культурно-досуговый центр, два детских сада суммарно на 450 мест, один из которых оборудован бассейном, школа на 825 мест с отдельно стоящим спортивным ядром, детская поликлиника и физкультурно-оздоровительный центр», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также в микрорайне создадут комфортную транспортную инфраструктуру и благоустроят общественные пространства. В Крюково планируют снести 28 старых жилых домов. Там подобрали 5 «стартовых» площадок.

«На первом этапе программы реновации в районе Крюково предстоит расселить жителей девяти домов», – рассказал заммэра.

По словам вице-президента по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования, исполнительного директора Института комплексного развития территорий Дмитрия Савина, в мегаполисе много внимания уделяют формированию среды – дворовых пространств, качественному благоустройству. Это является преимуществом для местных жителей и их соседей, которые не захотели переселяться.

«Хочу напомнить, что у нас жители домов голосовали, будет ли включен дом в программу реновации. Соответственно, те жители, которые, предположим, проголосовали за сохранение своего текущего дома, или просто проживают в домах, которые не подлежали реновации, все равно получают качественное дворовое пространство, объект социально-бытового обслуживания», – напомнил Савин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что программу реновации планируется реализовать в срок до 2032 года во всех округах столицы.

«Мы прошли большой путь: от создания градостроительной документации, просто гигантская работа, честно говоря, – внутри города спроектировать еще один город. И до конца этого года уже будет переселено около 50 тысяч человек с начала программы. И она дальше будет по нарастающей идти, потому что мы только стартанули, вышли на стартовые площадки, потом больше, больше. И так за три периода мы должны до 2032 года, как мы и планировали, программу реализовать», – сообщил столичный градоначальник.