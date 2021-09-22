РИАМО - 22 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки 1 353 пациента. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 1 477 350, сообщает столичный оперштаб.

В Москве выявили 1 991 новый случай Covid-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания на сегодня составляет 1 608 166.

За сутки в столице госпитализировано 762 человека, на ИВЛ в больницах находятся 307 пациентов. За сутки скончались 50 граждан, общее число умерших достигло 28 497.

Единственным способом защиты своего здоровья остается прививка от Covid-19. В Москве ее можно сделать бесплатно в одном из пунктов вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент заболеваемость Covid-19 растет в 36 регионах РФ.

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