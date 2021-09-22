РИАМО - 22 сен. Стало известно, как будет выглядеть дизайн финала футбольной Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Дизайн вдохновлен художниками Малевичем и Кандинским, сообщает РИА Новости.

«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи — это абстракционизм и супрематизм. Угадываются нотки Малевича и Кандинского», — сказал глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Он добавил, что также были использованы знаковые элементы архитектуры Санкт-Петербурга. Например, Медный всадник, Лахта-центр. Дизайн создал современный художник Максим Жестков.

На постере финала Лиги чемпионов изображен кубок турнира на фоне различных элементов, символизирующих Санкт-Петербург.