РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Загородный клуб ARTILAND в Балашихе получил специальный приз в категории «Лучший загородный отель из дерева» ежегодной национальной премии в сфере деревянной архитектуры и дизайна АРХИWOOD, сообщает пресс-служба Комитета по туризму региона.

Данная номинация учреждена Федеральным агентством по туризму и Общероссийской архитектурной премией АРХИWOOD в 2009 году. За это время в рамках ее представлено свыше 2 тыс. проектов. В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии.

В конкурсе приняли участие проекты загородных отелей из дерева, туристических баз, кемпингов, построенные с 2009 по 2021 годы. Заявки на участие принимались с 13 мая по 15 августа. Основным критерием оценки стала архитектурная и экологическая составляющая проекта.

Загородный клуб ARTILAND стал победителем народного голосования в номинации «Современность». Помимо него, награду также получили отель из Омской области, этнокомплекс Ижевска, гостевая деревня из Вологодской области, центр отдыха из Пермского края и другие.