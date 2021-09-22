РИАМО - 22 сен. Предложенная общественным активистом инициатива психологического мониторинга учащихся российских вузов, которые владеют оружием, не входит в компетенцию МВД РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным СМИ, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести регулярный психологический мониторинг учащихся высших и средних специальных учебных заведений, которые владеют оружием. Сообщается, что с данной инициативой он обратился в МВД России.

«На сегодняшний день обращение Д. Курдесова в МВД России не поступило. Вместе с тем министерство информирует, что данный вопрос не относится к компетенции министерства внутренних дел», — сообщили в ведомстве, добавив, что федеральный контроль за оборотом оружия в 2016 году был возложен на Росгвардию.

При этом порядок проведения социально-психологического тестирования студентов вузов и колледжей регламентируется нормативными актами министерства науки и высшего образования РФ и министерства просвещения России.

Ведомство призывало граждан перед направлением обращения в МВД уточнять, входит ли его тема в компетенцию министерства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.