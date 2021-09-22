РИАМО - 22 сен. Дистанционное электронное голосование стало успешным экспериментом, однако нуждается в доработке, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ждем результатов созданных рабочих групп, потому что в следующем году у нас муниципальные выборы и нам нужно будет принимать новый закон, чтобы от эксперимента (онлайн-голосования - ред.) переходить к дистанционному электронному голосованию», - сказал Шапошников.

Он отметил, что число проголосовавших говорит о том, что москвичам такой формат удобен.

«Я считаю, что эксперимент удачный. Работа избирательной комиссии великолепная, работа общественного штаба замечательная», - уточнил Шапошников.

По его словам, дискуссионной является необходимость повторного голосования.

«Нужно ли применять переголосование? В классическом голосовании обратно бюллетень никто не достает. Думаю, что этот вопрос на заседаниях штаба обсудим», - уточнил Шапошников.

По его словам, также нужно сделать более яркой плашку о том, что голос учтен. Это сократит число переголосовавших.

Результаты электронного голосования пересчитают до понедельника, 27 сентября. Решение о пересчете голосов связано с тем, что результаты появились позже.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

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