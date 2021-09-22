РИАМО - 22 сен. В столице за минувшие сутки выявили 1991 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 608 166 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в стране. Она призвала обеспечить готовность всех систем по обеспечению противоэпидемических мероприятий.

Государственный университет управления в Москве закроют для сотрудников и студентов с 22 сентября по 6 октября из-за сложной эпидемиологической ситуации. Вуз переходит на удаленную работу.

В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса, скончались 817 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 16 102 человека.

С начала пандемии в стране выявили 7 333 557 случаев коронавируса, умерли 200 625 человек с Covid-19, вылечились от инфекции 6 542 213 человек.

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