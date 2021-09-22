РИАМО - 22 сен. Специально созданная группа общественного аудита проанализирует результаты работы системы дистанционного электронного голосования в Москве, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

«Также будет работать группа общественного аудита. Руководителем будет Григорий Мелькоянц», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что публичный доклад с анализом системы электронного голосования будет представлен в ноябре-декабре.

Результаты электронного голосования пересчитают до понедельника, 27 сентября. Решение о пересчете голосов связано с тем, что результаты появились позже.

В ближайшее время ссылку с графиками голосов по времени и графиком расшифрованных голосов планируют выложить на «Яндекс.Диск», чтобы все желающие могли при помощи ключа расшифрования проверить, как приростали голоса, проверить итоговые результаты, а также проверить результаты переголосования.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве.

Выборы‑2021: главное о трехдневном голосовании в Москве и Подмосковье>>