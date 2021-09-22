РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Более 500 звонков приняли диспетчеры ЕДС в Балашихе за минувшую неделю, сообщается на странице службы в Instagram.

С 13 по 20 сентября диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 512 звонков, а было выполнено 585 заявок.

256 заявок касались работы сантехники, 67 звонков поступили с жалобами на электроснабжение, 79 - на состояние жилого фонда, 49 – на санитарное содержание.

Служба ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться к ним можно несколькими способами – через форму на сайте по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).