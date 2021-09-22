РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. ИФНС по городскому округу Домодедово с 1 октября будет вести прием налогоплательщиков в новом здании инспекции, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Новый адрес налоговой службы: улица Коломийца, дом №6.

Узнать об имеющейся задолженности по налоговым обязательствам, статусе обращения в налоговый орган, получить информацию о действующем налоговом законодательстве можно самостоятельно, воспользовавшись интернет-сервисами Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Для получения информации о действующих налогах и сборах можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8(800)222-2222.