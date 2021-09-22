РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшую в середине сентября 33-летнюю Марину Силину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ее местонахождение неизвестно с 16 сентября.

Рост Силиной 168 см, она худощавого телосложения, у нее русые волосы и серо-зеленые глаза. Среди особых примет женщины - татуировка на левой руке.

Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, серую кофту, черные штаны и черные кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.