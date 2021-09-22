РИАМО - 22 сен. На улице Спортивной в селе Юдино Одинцовского округа был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело обнаружили вечером 21 сентября. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1978 года рождения.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).