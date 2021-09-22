РИАМО - 22 сен. Валовое производство мяса в Московской области увеличилось на 7,5 тыс. тонн за 8 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«За 8 месяцев текущего года производство мяса скота и птицы превысило показатели 2020 год на 7,5 тыс. тонн. Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило 211,3 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях региона произведено 199,7 тыс. тонн, что на 7,6 тыс. тонн больше прошлого года или на 4%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, на долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,5% общего производства скота и птицы в Подмосковье. Всего в регионе функционируют более 200 сельхозпредприятий, производящих мясо птицы, кроликов, овец, свинины и говядины.

Кроме того, более 70 предприятий региона осуществляют переработку мяса, наиболее крупные из них расположены в Истре, Клину, Богородском, Одинцовском округах, Егорьевске и Подольске.

В числе основных крупных производителей мяса в Подмосковье такие предприятия, как «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» филиал «Петелинская птицефабрика», АО «КЦ» филиал «Моссельпром», ЗАО «Тропарево».