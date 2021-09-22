РИАМО - 22 сен. За последние трое суток в Москве выпало 37 мм осадков, или 57% от месячной нормы. Таким образом, до конца среды в столице количество выпавших с начала месяца осадков превысит месячную норму, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, с начала месяца к утру среды выпало 64,4 мм осадков. В этот день выпадет еще 1-3 мм дождя, накопленный с начала месяца объем осадков на ВДНХ превысит 65 мм, месячная норма будет выполнена.

Наибольшее количество осадков за последнее время выпало на территории новой Москвы, в среднем 35 мм, а наименьшее - в Северо-Восточном округе столицы, 20 мм.

Дождь в Московском регионе начался вечером 19 сентября и не прекращался.