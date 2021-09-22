РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Холодную воду отключили в ряде жилых домов на трех улицах подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В среду с 09:30 на улице Спортивной между домами №№10 и 12 происходит утечка воды на сетях холодного водоснабжения. Для ее устранения было необходимо перекрыть подачу воды в домах.

Под отключение попали многоквартирные жилые дома на улицах: Спортивная, дома №№10, 12, 15; Калинина, дома №№1; 2; и 2В; а также ЦТП и ВНС №№1-19.

Кроме того, с 10:00 для устранения утечки из земли в микрорайоне Ольгино на улице Шестая требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения в жилых домах частного сектора по указанной улице с №1 до №46.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.