РИАМО – 22 сен. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах» за большой вклад и становление в развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи со 100-летием со дня образования компании, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Соответствующее распоряжение №258-рп Путин подписал 20 сентября 2021 года.

Также благодарности президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены специалист по исследованию рынка (агент) универсального офиса «Белогорский» Амурского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Валентина Адищева и советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах» Николай Галагуза.

«Благодарность президента России — это высочайшая оценка работы всего многотысячного коллектива нашей компании, которую особенно символично получить в год 100-летнего юбилея «Росгосстраха». Уверен, у нас впереди много новых побед и достижений, которые еще больше укрепят наши позиции как надежного страхового партнера россиян», — отметил генеральный директор компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин.​