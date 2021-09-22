РИАМО - 22 сен. Правоохранители задержали 40-летнего москвича, прибывшего в Волгоград на самолете с чемоданом черной икры краснокнижных рыб. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Мужчина был задержан оперативниками после выхода из здания Волгоградского аэропорта. В его дорожном чемодане обнаружили 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра, каждый был наполнен икрой осетровых рыб. Икру мужчина перевозил с целью сбыта.

«Исследование, проведенное специалистами-ихтиологами, подтвердило, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предположительно, добыта она была в Хабаровском крае браконьерским способом», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Продолжается предварительное расследование.