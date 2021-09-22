РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. В бюджете подмосковного Красногорска на нынешний год заложили 10 млн рублей на субсидии предпринимателям, заявки принимают до 23 сентября, сообщил глава городского округа Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

«В Красногорске в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки действует муниципальная программа «Предпринимательство». Буквально на днях определим победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий. В этом году на эти цели в бюджете округа заложено 10 млн рублей», - написал Спасский.

Он добавил, что потратить средства можно на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования и уплату первого взноса, а также в сфере социального предпринимательства.

«Завтра (23 сентября – ред.) – последний день подачи заявок. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг», - подчеркнул Спасский.

Также подробности можно узнать на официальном сайте администрации муниципалитета и в штабе поддержки МСП по телефону: 8(495)540-54-97.