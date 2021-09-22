РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В микрораоне Кузнечики Подольска рабочие сделали пешеходную дорожку к автобусной остановке в ходе строительства сельскохозяйственного рынка, сообщает администрация округа.

По распоряжению правительства Московской области ООО «Центральный» предоставило в аренду без проведения торгов земельный участок между улицей Генерала Смирнова и Варшавским шоссе для реализации масштабного инвестиционного проекта по развитию инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции «Сельскохозяйственный рынок».

В настоящее время на месте строительства рынка проложили подземные коммуникации, выполнили большой объем земляных работ, проводят монтаж металлоконструкций будущих павильонов.

По просьбе администрации городского округа Подольск инвестор пересмотрел очередность выполнения работ и раньше срока благоустроил часть своей территории. В частности, сделал пешеходную дорожку из тротуарной плитки. Тротуар пересекает территорию будущего рынка и ведет от автобусной остановки к аллее Славы и дому №7 по улице Генерала Смирнова. Ведутся работы по монтажу постоянного освещения дорожки. Этот тротуар необходим жителям микрорайона для прохода на автобусную остановку и в зону отдыха в лесном питомнике, в связи с этим его сохранили в проекте планировки рынка.