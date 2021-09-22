РИАМО - 22 сен. Московская область заняла первое место среди регионов России по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по итогам августа 2021 года, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Рейтинг демонстрирует, насколько эффективно в конкретном регионе выстроена работа по направлению в федеральную систему ГИС ГМП сведений о начислениях платежей и уплате госпошлин.

«Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП гражданин может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты государственных и муниципальных услуг: госпошлин, штрафов, аренды и других, а также информацию, подтверждающую оплату той или иной госуслуги», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он отметил, что за 2021 год в Подмосковье через систему ГИС ГМП было проведено более 500 тыс. начислений и 700 тыс. платежей.

В системе ГИС ГМП зарегистрированы ведомства, органы местного самоуправления, госучреждения и муниципальные учреждения региона. Кроме того, в 2021 году к системе подключены более 3 тыс. образовательных учреждений Московской области, что предоставляет возможность онлайн-оплаты услуг по присмотру и уходу за ребенком, а также оплаты кружков и секций.

Рейтинг взаимодействия с системой ГИС ГМП каждый месяц рассчитывается российским казначейством. То, какое место займет в рейтинге регион, зависит от доли организаций, предоставивших информацию о начислениях за конкретный период. В августе этого года рейтинг взаимодействия Подмосковья с системой составил 98,1%. Целевой показатель рейтинга – 70%.

Мингосуправления Подмосковья выполняет функции главного администратора начислений в регионе с 2014 года. Ведомство обеспечивает информационное взаимодействие региональных и муниципальных органов власти и казенных учреждений Московской области с оператором системы ГИС ГМП – Федеральным казначейством России.