РИАМО - 22 сен. Результаты электронного голосования пересчитает рабочая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве до понедельника, 27 сентября. Провести подобную работу смогут также все желающие, заявил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

«Мы поручаем технической группе сделать пересчет, чтобы сравнить с итоговыми результатами. Крайний срок — до понедельника. И выложить все документы в открытый доступ (чтобы проверить результаты мог каждый желающий - ред.)», — сказал Венедиктов.

Он также попросил ЦИК сохранить 12 ящиков с бумажной отчетностью, чтобы при необходимости пересчитать голоса.

Процедура проверки

«Основная претензия в том, что результаты появились позже. <...> Почему такое время расшифровки? <...> У нас 2 миллиона человека проголосовали, 294 тысячи воспользовалось возможностью отложенного решения. <...> Каждый голос сверяется по ключу последовательно со всеми 2 миллионами голосов. <...> Если человек проделал процедуру голосования трижды (переголосовал два раза - ред.), то процедура в 2 миллиона проделывается в кубе, каждый код три раза отправляется», — пояснил руководитель управления смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что никакого технического сбоя с точки зрения функционала работы не было.

«Любой может сам эту программу собрать и расшифровать. Кто не обладает знанием, (может - ред.) применить нашу и расшифровать голоса», — отметил Костырко.

По его словам, в ближайшее время ссылку с графиками голосов по времени и графиком расшифрованных голосов планируют выложить на «Яндекс.Диск», чтобы все желающие могли при помощи ключа расшифрования проверить, как приростали голоса, проверить итоговые результаты, а также проверить результаты переголосования.

«Этот статистический метод даст однозначное понимание, что никаких вбросов и пиков голосования за одного кандидата не произошло», — сказал Костырко, добавив, что сегодня будут опубликованы графики по времени голосования.

Он отметил, что будет определен ресурс и ссылка будет выложена.

Законность процедуры

Как уточнил зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, с законодательной точки зрения правильнее этот процесс назвать не пересчетом результатов электронного голосования, а проверкой и аудитом.

«Пересчет — это когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол. Аудит, перепроверка — это другая юридическая процедура», — уточнил Реут в ходе заседания Общественного штаба.

Венедиктов также подтвердил, что пересчет результатов онлайн-голосования не является юридической процедурой.

«Это не юридический пересчет. Штаб не вправе (этим заниматься - ред.). Это сверка, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», — подчеркнул он.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Как проходил единый день голосования в Москве>>