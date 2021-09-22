РИАМО - 22 сен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящий момент заболеваемость Covid-19 растет в 36 регионах РФ, передает ТАСС.

«Мы <...> должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того чтобы, если заболеваемость будет расти — она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», — рассказала Попова в интервью на телеканале НТВ.

По ее словам, на минувшей неделе в фазе роста было 11 субъектов, то сегодня к ним добавились еще 25. Теперь в 36 регионах страны фиксируется рост уровня заболеваемости.

Попова подчеркнула, что сегодня нет данных о том, что дельта-штамм вызывает более тяжелое течение болезни, но при этом он более заразен.

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