РИАМО – 22 сен. Управлением Росреестра по Москве в августе 2021 года зарегистрировано 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования. Это на 7% превышает показатель 2020 года за аналогичный период, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Столица России продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования. Так, на долю Москвы на середину сентября приходится 26,7% от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84%», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.​

С начала года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза (+44%) больше, чем в январе-августе 2020-го, и сопоставимо с объемом сделок 2 лет: в 2017 и 2018 гг. за 8 месяцев зарегистрировано 86,5 тыс. ипотек.​