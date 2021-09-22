РИАМО - 22 сен. Люберецкая ветеринарная станция открыла здание лечебно-профилактического отдела после капремонта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В настоящее время заменены все коммуникации - водоснабжение и электропроводка. Лечебница отремонтирована полностью, оборудована и оснащена в соответствии с самыми современными требованиями специализированной техникой, мебелью и инструментами», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что ремонт здания проведен впервые с середины 1990-х годов.

На сегодняшний день ветстанция предлагает владельцам животных широкий перечень лечебных, профилактических и диагностических услуг. В лечебнице есть цифровой рентген, УЗИ-аппарат с сенсорной панелью управления и цветным монитором, электрокоагулятор с биполярной коагуляцией, ультразвуковой скалер для стоматологических процедур, микроскоп, оборудование для груминга животных.

Кроме того, в ветлечебнице владельцы смогут привить домашних животных против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства. Доступны импортные и отечественные препараты. Вакцинировать животное против бешенства российской вакциной можно бесплатно.

Также в здании оборудована лицензированная ветеринарная аптека, где можно приобрести лекарственные средства и ветеринарные препараты для животных, лечебно-профилактические корма и корма для повседневного использования.

Условия ветеринарной станции так же позволяют отобрать пробы крови для проведения общего клинического, биохимического, гормонального анализов, ПЦР диагностики инфекционных заболеваний.