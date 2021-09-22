РИАМО - 22 сен. В столице к 2023 году будут действовать 24 вылетные магистрали, в настоящий момент идут активные строительные работы на ряде участков ключевых трасс, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас в столице ведется строительство 5 вылетных магистралей общей протяженностью 383 км. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будет 24 вылетных магистрали», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За минувшие 10 лет в Москве реконструировали 15 вылетных магистралей. Их общая протяженность составила почти 370 км. Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул, что из крупных дорог в городе фактически остались 4 магистрали, на которых реконструкция не проводилась и не планируется: Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе.

Ранее Бочкарев сообщал, что для автомобилистов уже открыто порядка 65% участков хордовых магистралей, включая полностью достроенную Северо-Западную хорду, участки Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков ЮВХ.

«Холдинг принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети российской столицы в качестве генерального проектировщика, генподрядчика и технического заказчика ключевых дорожных объектов», – подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что с участием специалистов группы компаний продолжается реконструкция вылетных магистралей, работа над реализацией ряда участков ЮВХ и Южной рокады, а также над другими дорожно-транспортными объектами Москвы.