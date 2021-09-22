РИАМО - 22 сен. Председатель союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин считает, что одиноким пенсионерам в стране нужно помогать с ремонтом стояков водоснабжения и систем отопления, компенсируя затраты на работы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что это позволит предотвратить аварии в старых домах. При разрыве старых труб водоснабжения или отопления страдают и жильцы квартир, где произошла авария, и их соседи. В подобных ситуациях на одиноких пенсионеров ложатся непредвиденные траты.

«Должна быть адресная форма поддержки, субсидии. Это нужно для обеспечения безопасности внутриквартирных тепловых сетей. Мало, кто думает и заботится о сохранении жилого фонда. Нужно не только ломать, но и сохранять, помогать владельцам, в том числе небогатым пожилым и одиноким людям», — сказал Крохин.

Он отметил, что такую меру поддержки можно обсудить в рамках модернизации сферы ЖКХ. Ранее о необходимости реформы в отрасли заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.