РИАМО - 22 сен. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что «золотая» осень придет в столицу и область в конце текущей недели, сообщает ТАСС.

Метеоролог отметил, что «золотая» осень — это нежаркая погода с богатым спектром оттенков листвы.

«К концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о «золотой» осени», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что это будет пока что не классическая «золотая» осень, ведь яркого солнца не ожидается.

Листва в Москве и Подмосковье в текущем году будет опадать довольно долго, как минимум до середины октября, заключил Вильфанд.