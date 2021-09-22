РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. На официальном сайте МУ МВД России «Мытищинское» завершился первый этап голосования за участников конкурса «Народный участковый – 2021», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

По результатам голосования наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» Алексей Пирижок.

В период с 7 по 16 октября 2021 года состоится 2 этап конкурса, управление представит Пирижок, который поборется за победу в областном туре и выходе в финал Всероссийского конкурса «Народный Участковый - 2021».