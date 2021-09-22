РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 сен. Автобус в подмосковном Королеве сбил пожилого мужчину в зоне пешеходного перехода, сообщил «РИАМО в Королеве» врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Пионерской и Ленина.

«Автобус сбил 84-летнего мужчину в зоне пешеходного перехода. Обстоятельства происшествия выясняются», - сказал Ермилов.

Мужчина госпитализирован в горбольницу. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за неработающего светофора на перекрестке.