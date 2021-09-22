РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Пробка протяженностью 6 км. ждет жителей Красногорска, которые планируют ехать в Москву по Новорижскому шоссе, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от ТРЦ «Рига Молл» до пересечения Новорижского шоссе с МКАД. Далее по проспекту маршала Жукова и на МКАД-Север движение свободно. На МКАД-Юг небольшая пробка на километр, здесь идут ремонтные работы.

Затруднен подъезд к МКАД и со стороны Волоколамского шоссе. Пробка от Спасской улицы до съезда на кольцевую. В этом районе также движение по внутренней стороне кольца свободно, а на внешней - пробки.

Локальные пробки наблюдаются на Волоколамском шоссе в обоих направлениях. Затруднен съезд на Ильинское шоссе.