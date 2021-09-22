РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В подмосковном Домодедове 25 сентября закроют мотосезон, сообщается в группе «Мотоклуб «Ночные волки» Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Сбор мотоциклистов состоится в 14:00 по адресу: Домодедово, улица Каширское шоссе, дом №8. Старт в 14:23. В программе байкеров ожидает мотопробег из Домодедова в село Добрыниха, молебен в храме села, полевая кухня.

В 17:00 на стоянке магазина «Декатлон» пройдет мотоджимхана соревнования, в которых мотоциклисты показывают свое умение маневрировать.