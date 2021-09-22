РИАМО - 22 сен. Специалисты министерства здравоохранения РФ утвердили обновленную версию рекомендаций по лечению Covid-пациентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство исключило препарат на основе умифеновира для граждан с факторами риска. Кроме этого, обновлены схемы амбулаторного лечения, которые включают препарат будесонид.

В новой версии также описаны разделы, касающиеся лабораторной диагностики коронавируса, а также тактика лечения пациентов, в том числе беременных.

Вакцинация по-прежнему остается главным средством в борьбе с пандемией. Для россиян доступны вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее в Государственном университете управления в Москве заявили о том, что переводят студентов и сотрудников вуза на удаленку с 22 сентября по 6 октября из-за сложной ситуации с Covid-19. Все пропуска на территорию кампуса будут заблокированы.

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