РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 сен. В подмосковном Королеве автомобиль сбил 12-летнего подростка, он получил травмы, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

ДТП произошло 20 сентября в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Космонавтов.

«Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сказал Ермилов.

12-летний подросток получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу.