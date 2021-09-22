РИАМО - 22 сен. Повторную вакцинацию от Covid-19 в Подмосковье прошли уже порядка 65 тыс. человек. Для ревакцинации в Московской области создали удобные форматы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Новая коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому важно защитить себя и близких от заболевания. В регионе работают более 360 пунктов вакцинации, и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от Covid-19», — сказала зампред правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать как в поликлиниках и торговых центрах, так и в МФЦ, и мобильных комплексах.

Ревакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой прививки любым из препаратов. Чтобы сделать прививку в поликлинике, нужна предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона «122».

Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте по ссылке.

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