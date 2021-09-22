РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. В Мытищах открыто движение по путепроводу на ул. Фрунзе - ул. Мира с возможностью выезда по временной дороге на Ярославское шоссе, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Строительство объекта велось с октября 2018 г. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и увязано со строительством развязки на Ярославском шоссе, которое ведет ФКУ «Центравтомагистраль».

«Новый путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города, а также обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Серьезно улучшится транспортная ситуация для более чем 260 тыс. жителей Мытищ. В утренние и вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают 7-9 баллов, в которых жители теряют по 1,5 – 2 часа. С открытием движения по временной схеме время выезда из города сократится до 20 минут», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Параллельно продолжаются работы на съездах путепровода – ведется переустройство инженерных коммуникаций, устройство ливневой канализации. Окончание строительства и запуск движения в полном объеме планируется после завершения работ на Ярославском шоссе летом 2022 года.

На период строительства развязки на Ярославском шоссе ограничено движение на некоторых участках дороги. Так, перекрыт проезд с путепровода из Мытищ на улицу Калинина. Автомобилисты могут туда проехать через улицу Дзержинского и улицу Коллективную, свернув с Ярославского шоссе. Чтобы попасть с улицы Селезнева на улицу Мира, нужно развернуться под путепроводом, так как съезд около 2-й Рабочей улицы станет частично односторонним.

Возведение путепровода

«Это очень крупное и технологически сложное сооружение. Считаю, пуск нового путепровода историческим событием для Мытищ. Если бы эстакада Фрунзе - Мира не была построена, город просто не смог бы развиваться дальше», - отметил глава округа Виктор Азаров.

Четырехполосный путепровод длиной 158,8 м построен в составе транспортной развязки, общая протяженность с подходами и съездами составляет 2 километра. Перспективная пропускная способность автодороги - порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу – 80 км/ч, на съездах - 70 км/ч. Для удобства и безопасности жителей установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения, две автобусные остановки и шумозащитные экраны высотой 8 м.

«Путепровод строился в течение продолжительного количества времени и в связи с тем, что большие пробки были в Мытищах на Олимпийском проспекте и на других участках города, было принято решение запустить его быстрее. Тот запуск движения, который сейчас осуществлен, позволяет как заезд в Мытищи с Ярославского шоссе, так и выезд», - уточнил руководитель проекта от ООО «Горка» по строительству путепровода Сергей Мулин.