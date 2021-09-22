РИАМО - 22 сен. Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик гарантированно получит гонорар в размере 3 млн фунтов стерлингов за бой с англичанином Энтони Джошуа. Об этом сообщает Газета.ru.

Это может быть самая большая выплата за бой в карьере 34-летнего спортсмена. При этом гонорар могут увеличить до 5 млн фунтов, если будет продано определенное количество платных трансляций.

Встреча британца и украинца состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur Stadium, сообщает Total Sportal.

Всего Усик провел на ринге 18 боев и победил во всех, 13 раз он отправлял соперников в нокаут.

Джошуа является чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO. Британец провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы, из них 22 — нокаутом. В карьере Джошуа только одно поражение.