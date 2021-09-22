РИАМО - 22 сен. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между АО «Уральская энергетическая строительная компания» и АО «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж» с целью поддержания цены на электронном аукционе, проводимом администрацией Лыткарина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Предметом электронного аукциона являлось право заключить контракт на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений в Лыткарине.

В ходе проведения торгов участники отказались от конкурентной борьбы, совместно подали ценовое предложение с незначительным снижением цены на 0,5%, что привело к заключению контракта по наиболее высокой цене. Сумма контракта, заключенного по признакам картельного соглашения, составила более 3 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».